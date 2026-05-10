Play off e play out In sei per il futuro

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono svolte le semifinali dei play off e le finali dei play out per sei squadre provenienti dalla zona di Valdera, Cuoio e Valdicecina, a conclusione della fase a gironi dei campionati di Prima e Seconda categoria. Le partite hanno coinvolto squadre che cercano di ottenere la promozione o di evitare la retrocessione, segnando un momento decisivo della stagione calcistica locale.

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Giornata di semifinali play off e finali play out per sei squadre di Valdera, zona del Cuoio e Valdicecina dopo la fase a gironi dei campionati di Prima e Seconda categoria. Nel girone D di Prima categoria le semifinali play off vedono di fronte Pomarance-Rosignano (a Pomarance) e Selvatelle-Venturina (a Selvatelle). Pomarance e Selvatelle (nella foto) accedono alla finalissima se vincono o pareggiano al termine degli eventuali tempi supplementari. Rosignano e Venturina hanno una sola strada per andare in finale play off del girone D di Prima, la vittoria. Non si gioca, invece, lo spareggio salvezza tra Vada e Forcoli. "L’effettuazione dei play out del girone viene sospesa in attesa della decisione del Tribunale Federale Territoriale in relazione del deferimento a carico dalla società Audace Isola d’Elba".🔗 Leggi su Lanazione.it

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