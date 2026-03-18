Serie C play off e play out | definito il calendario

Da anteprima24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Pro ha annunciato il calendario ufficiale dei playoff e dei playout di Serie C, definendo le date delle partite che determineranno le squadre promosse e retrocesse. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui turni o le modalità di svolgimento. La stagione si avvicina a una fase decisiva con queste partite programmate in breve tempo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attraverso una nota, la Lega Pro ha reso noto il calendario di play off e play out di serie C. Gli spareggi per contendersi un ulteriore ed unico posto in serie B prenderanno il via il 3 maggio per concludersi il 7 giugno con la finale di ritorno. Play out in programma il 9 e 16 maggio.  Calendario play off 1° turno  fase playoff del  girone: domenica  3 maggio  2026. 2° turno  fase playoff del  girone: mercoledì  6 maggio  2026. Andata 1° turno  fase playoff  nazionale: domenica  10 maggio  2026. Ritorno 1° turno  fase playoff  nazionale: mercoledì  13 maggio  2026. Andata 2° turno  fase playoff  nazionale: domenica  17 maggio  2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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