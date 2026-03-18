Serie C play off e play out | definito il calendario

La Lega Pro ha annunciato il calendario ufficiale dei playoff e dei playout di Serie C, definendo le date delle partite che determineranno le squadre promosse e retrocesse. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui turni o le modalità di svolgimento. La stagione si avvicina a una fase decisiva con queste partite programmate in breve tempo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attraverso una nota, la Lega Pro ha reso noto il calendario di play off e play out di serie C. Gli spareggi per contendersi un ulteriore ed unico posto in serie B prenderanno il via il 3 maggio per concludersi il 7 giugno con la finale di ritorno. Play out in programma il 9 e 16 maggio. Calendario play off 1° turno fase playoff del girone: domenica 3 maggio 2026. 2° turno fase playoff del girone: mercoledì 6 maggio 2026. Andata 1° turno fase playoff nazionale: domenica 10 maggio 2026. Ritorno 1° turno fase playoff nazionale: mercoledì 13 maggio 2026. Andata 2° turno fase playoff nazionale: domenica 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie C, play off e play out: definito il calendario Articoli correlati Leggi anche: Serie C 2025-2026, ufficiale il calendario di play off e play out Guancia Volley Academy, al via la corsa verso la Serie B: il calendario dei play-offCon la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio... NBA playoffs picture 2026 standings today ; NBA Standings Today ; NBA games today ; nba standings Tutti gli aggiornamenti su Serie C play off e play out definito il... Temi più discussi: Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 32° turno in tempo reale; Serie C, girone C: il Benevento non si ferma più. In zona playoff vincono in 4, che carattere Siracusa!; Promosse, retrocesse, play off e play out: i verdetti virtuali ad oggi e il nuovo regolamento; Serie C 2026: si parte l'8 marzo. Juve Next Gen, occhi sulla post season: ufficiali le date di playoff e playout di Serie CI bianconeri allenati da mister Brambilla focalizzati verso la qualificazione agli spareggi per la promozione in B: il punto della situazione ... tuttosport.com Serie C, ufficializzato il calendario di playoff e playoutCon una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali la Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2025-2026: PLAYOFF SERIE ... tuttojuve.com SERIE A | Giampaolo ha firmato, e' il nuovo allenatore della Cremonese. Il tecnico sostituisce Nicola per le ultime nove giornate. #ANSA facebook #Csiszar e #Wullaert nella Top 11 della Serie A Women: la magiara eguaglia il record di gol x.com