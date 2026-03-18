La Lega Pro ha pubblicato il calendario ufficiale dei play off e dei play out della Serie C 2025-2026. Le date della fase finale del campionato sono state rese note con un comunicato ufficiale, che indica quando si svolgeranno le partite decisive per la promozione in Serie B e le retrocessioni. La programmazione comprende tutte le fasi della post-season, dalla prima fase alle finali.

Definite le date della fase finale del campionato di Serie C Sky Wifi 2025-2026. Con il Comunicato ufficiale pubblicato oggi, la Lega Pro ha reso noto il calendario completo dei play off e dei play out che assegneranno la promozione in Serie B e determineranno le retrocessioni. Il percorso verso la promozione prenderà il via con la fase play off del girone, articolata in due turni in gara unica: il primo turno è in programma domenica 3 maggio 2026, mentre il secondo turno si disputerà mercoledì 6 maggio. Seguirà la fase play off nazionale, con sfide di andata e ritorno: il primo turno è fissato per domenica 10 maggio (andata) e mercoledì 13 maggio (ritorno); il secondo turno si giocherà domenica 17 maggio (andata) e mercoledì 20 maggio (ritorno). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Serie C 2025-2026, ufficiale il calendario di play off e play out

Articoli correlati

Guancia Volley Academy, al via la corsa verso la Serie B: il calendario dei play-offCon la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio...

Play by Play: Jake Gyllenhaal e Tom Brady fanno squadra per il nuovo film sportivo di Amazon MGM StudiosL’attore, reduce dal successo da record di Road House (oltre 50 milioni di spettatori nelle prime due settimane), sarà il protagonista di Play by...

Luci and Leo - Something Spooky This Way Comes

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie C 2025 2026 ufficiale il...

Temi più discussi: Serie C 2026: si parte l'8 marzo; Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Serie C | Forlì-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali; Serie C, le gare della 32^ giornata su Sky.

Serie C 2025/2026, reso noto il calendario ufficiale di playoff e playoutCon una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali la Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2025-2026: PLAYOFF SERIE C 2025-2026 ... msn.com

Serie C, ufficiale il calendario playoff e playout: date e format della fase finaleLa Lega Pro ha pubblicato il Comunicato n. 196/L: playoff dal 3 maggio, Final Four tra 24 maggio e 7 giugno; playout con andata 9 maggio e ritorno 16 maggio ... cosenzachannel.it

La serie Pokémon conta 28 stagioni TV in Italia: 25 con i protagonisti storici e 3 della nuova era Orizzonti, esclusi film e speciali. https://anime.everyeye.it/notizie/anime-pokemon-totale-lista-definitiva-866176.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceboo - facebook.com facebook

#Csiszar e #Wullaert nella Top 11 della Serie A Women: la magiara eguaglia il record di gol x.com