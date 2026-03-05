Il derby si colora di rossoblu | battuta la Salernitana al Pinto

Il derby tra le squadre rossoblu e la Salernitana si è concluso con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa. La partita si è giocata allo stadio Pinto e il gol decisivo è stato segnato da Butic nel primo tempo. Caserta ha festeggiato il risultato, che ha portato i tre punti alla propria squadra.

La Casertana si impone per 1-0 contro i rivali di sempre. Decide Butic nel primo tempo Caserta fa festa. Il sentitissimo derby con la Salernitana finisce 1-0 per i falchetti. Decide Butic nel primo tempo. La Salernitana "bussa" subito dalle parti di De Lucia: pallone recuperato sulla trequarti, Tascone lo "pulisce" con un tocco veloce per Anastasio, invitato al tiro dalla distanza. E' forte ma centrale, bloccato dal portiere della Casertana. Però la fiammata all'8' è dei padroni di casa. Capomaggio sbaglia l'uscita e innesca Kontek. Il fendente mancino sorprende Donnarumma e si stampa sul palo alla sua sinistra.