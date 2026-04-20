Rimossi 491 chili di rifiuti con l' evento di Plastic Free a Caprino Veronese

Lo scorso 18 aprile, nella frazione di Pesina a Caprino Veronese, si è svolta un’operazione di pulizia organizzata da Plastic Free. Durante l’evento sono stati rimossi 491 chili di rifiuti dall’area. L’iniziativa si è tenuta in vista della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile. La giornata ha visto la partecipazione di volontari dediti alla tutela ambientale.

Sabato scorso, 18 aprile, la frazione di Pesina, a Caprino Veronese, è stata lo scenario di una significativa iniziativa di tutela ambientale organizzata da Plastic Free in prossimità della Giornata della Terra del 22 aprile.Sotto un caldo sole primaverile, 43 volontari provenienti da Caprino e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lotta all'abbandono di rifiuti: Ceglie e Fasano fra i 141 Comuni Plastic FreeLe amministrazioni premiate a Roma per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una... Annullato l’evento di Plastic Free per i lavori di messa in sicurezza della via Marina bassaA darne notizia le referenti organizzatrici dell'associazione che invitano i volontari a visitare il sito per nuovi aggiornamenti “Abbiamo provato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Rimossi 491 chili di rifiuti con l'evento di Plastic Free a Caprino Veronese. Plastic Free. 43 volontari fanno pulizia a CaprinoPlastic Free. 43 volontari fanno pulizia a Caprino di rifiuti plastici disseminati sul territorio della frazione di Pesina ... giornaleadige.it A Lamezia volontari Plastic Free ripuliscono tratto di spiaggia in località Cafarone, rimossi rifiuti e ingombranti: C’è ancora tanto da fareLamezia Terme – Circa trenta sacchi colmi di rifiuti, tra cui plastica, vetro e materiali ingombranti, sono stati raccolti dai volontari di Plastic Free durante un intervento di pulizia sulla spiaggia ... lametino.it