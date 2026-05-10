Più di 500 studenti trasformano corso Marrucino in un laboratorio | è la Giornata della scienza 2026 FOTO

Sabato, corso Marrucino si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto durante la Giornata della scienza 2026. Oltre 500 studenti, accompagnati da decine di insegnanti, provenienti da 18 scuole e distribuiti in 43 classi, hanno partecipato all’evento organizzato dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La giornata ha visto numerose attività e dimostrazioni scientifiche, coinvolgendo i giovani in un contesto di approfondimento e sperimentazione.

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