Più di 500 studenti trasformano corso Marrucino in un laboratorio | è la Giornata della scienza 2026 FOTO
Sabato, corso Marrucino si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto durante la Giornata della scienza 2026. Oltre 500 studenti, accompagnati da decine di insegnanti, provenienti da 18 scuole e distribuiti in 43 classi, hanno partecipato all’evento organizzato dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La giornata ha visto numerose attività e dimostrazioni scientifiche, coinvolgendo i giovani in un contesto di approfondimento e sperimentazione.
Più di 500 alunni, decine di insegnanti, 18 scuole, 43 classi: sono i numeri della Giornata della scienza 2026, l'iniziativa del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che nella giornata di sabato ha trasformato corso Marrucino in un grande laboratorio scientifico a cielo aperto. In.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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