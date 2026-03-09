Fiamme in corso Marrucino | intervengono alcuni operai dal bar Vittoria con un estintore FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un principio di incendio si è sviluppato in corso Marrucino a Chieti, vicino a una bancarella di cover per cellulari sotto i portici. Alcuni operai che si trovavano nel bar Vittoria hanno intervenuto con un estintore per spegnere le fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta anche la polizia. Gli agenti stanno effettuando verifiche e, secondo quanto si apprende, verranno controllate anche le telecamere di videosorveglianza della zona Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, in corso Marrucino a Chieti, dove un principio di incendio si è sviluppato sotto i portici, nei pressi di una bancarella che vende cover per cellulari. Secondo una prima ricostruzione, alcune cicche di sigaretta accese sarebbero state gettate all’interno di uno scatolone posizionato sotto la bancarella. Il cartone avrebbe quindi preso fuoco, rischiando di coinvolgere la struttura e la merce esposta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiammeSui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l'incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di...

In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiammeSui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l'incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di...