Escrementi di piccioni rifiuti e ratti intorno ai palazzi delle istituzioni | le immagini shock di corso Marrucino FOTO

Sul corso Marrucino sono state scattate immagini che mostrano escrementi di piccioni, rifiuti vari e ratti intorno ai palazzi delle istituzioni. Le foto, scattate da un lettore di Chieti Today, ritraggono guano di uccelli, sanitari dismessi, estintori inutilizzabili e altri rifiuti sparsi vicino agli edifici pubblici. L'area appare in condizioni di degrado e abbandono.

Uno scenario poco decoroso fra gli edifici del potere nel centro storico di Chieti, immortalato negli scatti di un lettore, che denuncia: "Incuria totale da anni" Guano di uccelli, sanitari dismessi, estintori non più utilizzabili e rifiuti di vario genere. Non è la fotografia di una discarica abusiva in periferia, ma lo spettacolo, immortalato negli scatti di un lettore di Chieti Today, di cui si può godere accedendo al palazzo che ospita la Provincia di Chieti, la prefettura e la questura, in pieno corso Marrucino. “Siamo nel 2026 - incalza - voi che gestite questi palazzi e ci lavorate dovreste denunciare e sistemare certe situazioni vomitevoli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Corso Marrucino invaso dai trattori per la giornata del ringraziamento di Coldiretti, inaugurata la nuova sede in centro città [FOTO]Una tradizione nata nel 1951, per intuizione del presidente di Coldiretti Paolo Bonomi, allo scopo di ribadire l’ispirazione dell’organizzazione...

Leggi anche: Mercatino delle curiosità questo fine settimana lungo corso Marrucino

Tutti gli aggiornamenti su Escrementi di

Porto Torres, bar assediato dal guano dei piccioni: «Fanno fuggire i clienti»Sporcano tavoli, sedie e ombrelloni, invadono spazi esterni mettendo in serio pericolo immagine e salute dei locali. Ovunque tracce di escrementi nel bar di piazza Garibaldi, uno dei più gettonati nel ... unionesarda.it

La città che non vogliamo: degrado negli uffici comunali, piccioni morti e topi nelle stanzePesaro, il consigliere Lanzi lancia l’allarme: È così da ottobre scorso. L’assessora Mila Della Dora: L’Aspes ha già messo le trappole e mercoledì arriva la ditta per sanificare ... msn.com