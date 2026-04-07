Laura Pariani ospite a San Maurizio d’Opaglio | al Teatro degli Scalpellini la presentazione di Primamà

Sabato 11 aprile alle 18, il Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio ospita la scrittrice Laura Pariani, che partecipa al secondo appuntamento di A_LATO. L’evento prevede la presentazione del suo libro intitolato

Sabato 11 aprile, alle ore 18, il Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio ospita la scrittrice Laura Pariani per il secondo appuntamento di ALATO. La rassegna, curata dal Teatro delle Selve nell'ambito della stagione "Vado a Teatro XIII", nasce come spazio di approfondimento laterale per esplorare le connessioni tra letteratura, linguaggi performativi e natura. Durante l'incontro, Laura Pariani, insignita del Premio Campiello alla Carriera nel 2025, presenterà e leggerà alcuni brani del suo ultimo romanzo intitolato "Primamà", pubblicato da La Nave di Teseo. L'opera mette al centro la figura di una Eva millenaria e si configura come una riflessione sulla forza della parola e sulla capacità femminile di resistere e tramandare la memoria attraverso il racconto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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