Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova piscina a Viserba | una festa per tutta la città

Sabato 28 marzo si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova piscina comunale a Viserba, un evento che coinvolge tutta la comunità. La struttura, situata nel Parco don Tonino Bello, rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli amanti dello sport e del tempo libero. L’apertura segna l’inizio di un’attività che si protrarrà durante tutta la stagione, offrendo un nuovo spazio dedicato all’acqua.

La giornata inaugurale sarà anche l’occasione per scoprire una parte del rinnovato Parco don Tonino Bello, i cui lavori sono alle battute conclusive Inizierà ufficialmente sabato 28 marzo la stagione della nuova piscina comunale di Rimini. È fissata a quel giorno infatti l’apertura delle attività del nuovo polo dell’acqua realizzato a Viserba, nel contesto del riqualificato Parco don Tonino Bello: un’opera attesa che va a colmare un gap nell’impiantistica della città mettendo a disposizione dei cittadini, delle società sportive e delle scuole una struttura all’avanguardia, funzionale, accessibile, in grado di rispondere alle diverse esigenze della comunità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

