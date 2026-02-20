Spettacolo meraviglioso Il sogno che si avvera

Al Santa Petronilla, centro diurno e residenziale per ragazzi con disabilità, il sogno di far uscire gli ospiti e mostrarli al mondo si è trasformato in realtà. Quest’anno, grazie a un nuovo progetto, i giovani hanno partecipato a uno spettacolo che ha coinvolto l’intera comunità. Il momento si è rivelato emozionante e pieno di entusiasmo, con i ragazzi che hanno dimostrato le loro capacità. La scena finale ha lasciato tutti senza parole, segnando un passo importante verso l’inclusione.

"Al Santa Petronilla, centro diurno e residenziale per ragazzi con disabilità, in questo ultimo anno ha iniziato a serpeggiare un ambizioso sogno: far 'uscire' gli ospiti e presentarli al mondo. Gli operatori hanno compiuto il miracolo", racconta Alessandra Lucenti Fei. Una mamma che ha assistito allo spettacolo della nuova 'inaspettata compagnia': "Entro nel teatro di Castelnuovo Berardenga, il mio cuore si allarga, i miei occhi si preparano a grandi cose. Le luci si spengono e inizia lo spettacolo: per la prima volta 'loro' sul palco e noi spettatori. Arriva Biancaneve, una strega ed uno specchio e la magia comincia! Musiche, colori, scenografie degne di una compagnia teatrale di rango.