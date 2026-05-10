Pisa-Napoli sarà emergenza assoluta | doppia assenza pesantissima

La partita tra Pisa e Napoli si preannuncia come un impegno difficile per i toscani, che dovranno fare a meno di due giocatori chiave a causa delle espulsioni durante la sfida precedente contro la Cremonese. Bozhinov e Loyola sono stati sanzionati con il cartellino rosso e non saranno disponibili per l'incontro. Questa doppia assenza rappresenta un ostacolo importante per la squadra di casa, che dovrà fare i conti con le assenze forzate.

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Pisa decimato dalle espulsioni: Bozhinov e Loyola salteranno la sfida contro il Napoli dopo i rossi rimediati contro la Cremonese. Bozhinov espulso al 23?: il Pisa perde due titolari in una settimana. La sconfitta interna contro la Cremonese aggrava ulteriormente la situazione del Pisa, che si presenta all’appuntamento con il Napoli privato di due elementi fondamentali della propria formazione. Bozhinov esce dal campo al 23esimo minuto per somma di ammonizioni, mentre Loyola riceve il rosso diretto nello stesso match. Entrambi saranno squalificati per il prossimo turno, costringendo l’allenatore Hiljemark a rivedere completamente i propri assetti tattici.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, sarà emergenza assoluta: doppia assenza pesantissima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Milan, assenza pesantissima: un titolarissimo sarà out Cagliari-Napoli, assenza pesantissima: non sarà a disposizione per venerdìUn turno di squalifica per Adam Obert: il difensore del Cagliari non sarà a disposizione nella 30ª giornata di Serie A, proprio quando i sardi... Argomenti più discussi: Pisa-Napoli: dubbi su data e ora legati a Roma-Lazio. Ipotesi lunedì 18 maggio; All'ex Palp di di Marina di Pisa sarà attivo il servizio di emergenza-urgenza 118; Marin e il Pisa, rapporto vicino alla conclusione; Pisa, incendio nei pressi dello stadio: a rischio Pisa- Lecce.