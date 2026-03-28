Napoli-Milan assenza pesantissima | un titolarissimo sarà out

Il difensore del Milan non sarà presente nella partita contro il Napoli in programma a Pasquetta. La sua assenza si deve a un infortunio, e il recupero è previsto dopo la sfida al Maradona, come comunicato durante la preparazione nella sede di allenamento.

Matteo Gabbia non sarà disponibile per la sfida tra Milan e Napoli di Pasquetta. Il difensore rossonero rimane infortunato e il recupero è previsto dopo la partita al Maradona, secondo quanto emerge dalla preparazione a Milanello. Gabbia assente: il Milan affronta il Napoli senza il difensore. La seduta odierna al centro rossonero ha confermato l’indisponibilità del centrale. Massimiliano Allegri ha condotto un allenamento congiunto contro il Milan Futuro, guidato dall’ex azzurro Massimo Oddo, per aumentare il minutaggio della rosa durante la sosta internazionale. L’assenza di Gabbia dalla sessione rappresenta un segnale inequivocabile: il giocatore non parteciperà alla supersfida di campionato prevista lunedì prossimo allo stadio Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Cagliari-Napoli, assenza pesantissima: non sarà a disposizione per venerdìUn turno di squalifica per Adam Obert: il difensore del Cagliari non sarà a disposizione nella 30ª giornata di Serie A, proprio quando i sardi... Roma-Juve, out uno dei big più attesi: assenza pesantissimaCresce l’attesa per la super sfida tra Roma e Juventus, in programma nel weekend: ecco le ultimissime. NAPOLI-MILAN: L’ANALISI #calcio #shorts Aggiornamenti e notizie su Napoli Milan assenza pesantissima un... Temi più discussi: Scotto: Possibile assenza pesantissima per Napoli-Milan; IL MILAN RIPARTE E SI RIPRENDE IL SECONDO POSTO; Scotto: Possibile assenza pesantissima per Napoli-Milan; Infortunio Leao: cosa filtra verso Napoli-Milan 31^ giornata. Napoli-Milan, ora è ufficiale: pesantissima senteza!Decisione ufficiale in vista del match Napoli-Milan in programma al Maradona: sentenza pesantissima che incide sulla trasferta del Milan. spaziomilan.it Napoli-Milan, trasferta vietata ai rossoneri? C’è l’annuncio!Napoli-Milan, possibile divieto di trasferta per i tifosi rossoneri: le ultime notizie riguardanti le decisioni sui biglietti e la sicurezza. spaziomilan.it Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli - Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradon - facebook.com facebook Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri. Il comunicato della Prefettura x.com