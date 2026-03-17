Il difensore del Cagliari, Adam Obert, non giocherà nella partita contro il Napoli di venerdì a causa di una squalifica. Si tratta di una giornata di stop che lo terrà lontano dal campo nella 30ª giornata di Serie A. La sua assenza si aggiunge alle altre difficoltà del club in vista di questa sfida.

Un turno di squalifica per Adam Obert: il difensore del Cagliari non sarà a disposizione nella 30ª giornata di Serie A, proprio quando i sardi affronteranno il Napoli. Una tegola per i rossoblù che si ritroveranno con una pedina fondamentale mancante in difesa contro gli azzurri. La decisione del giudice sportivo arriva dopo i fatti di campo della giornata precedente, consegnando al Cagliari una sfida ancora più complicata dell’atteso. Chi è Adam Obert e cosa comporta l’assenza. Adam Obert rappresenta uno dei pilastri della difesa cagliaritana in questa stagione. Il centrale, con le sue prestazioni solide e la sua esperienza, è diventato un elemento imprescindibile negli schemi di mister Pisacane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, assenza pesantissima: non sarà a disposizione per venerdì

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