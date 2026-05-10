Pisa Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese | Difficile parlare dopo questa partita giocare in 9 è stato complicato!
Dopo la partita contro la Cremonese, il centrocampista del Pisa ha commentato la sconfitta subita, attribuendo grande difficoltà al fatto di aver giocato in dieci uomini. Ha detto che è stato difficile parlare subito dopo la gara, sottolineando le complicazioni causate dall'inferiorità numerica. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore della squadra ospite.
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