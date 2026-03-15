Hiljemark dopo Pisa Cagliari | Il rosso a Durosinmi ha cambiato la partita contento per Caracciolo

Dopo la partita tra Pisa e Cagliari, l’allenatore del Pisa ha commentato la sua prima vittoria in Serie A. Ha sottolineato che l’espulsione di Durosinmi con il cartellino rosso ha influenzato l’andamento del match. Ha espresso soddisfazione per la prestazione di Caracciolo, senza fare commenti su altri aspetti della gara. La conferenza stampa si è tenuta nel post partita.