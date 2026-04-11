Real Madrid frena le sue speranze di titolo con il pareggio contro il Girona

Il Real Madrid ha pareggiato contro il Girona in una partita di La Liga, interrompendo la serie di vittorie e compromettendo le possibilità di conquistare il titolo stagionale. La sfida si è conclusa con un risultato di parità, lasciando le squadre con un punto ciascuna. La partita si è svolta senza reti nelle fasi finali, e il risultato ha avuto ripercussioni sulla classifica generale del campionato.

"> Il pareggio del Madrid in La Liga: un punto che pesa. Il Real Madrid ha vissuto una serata deludente venerdì, disputando una gara di La Liga contro il Girona che si è conclusa con uno striminzito 1-1. Il pareggio sul campo di casa rappresenta un ulteriore ostacolo nella corsa per il titolo spagnolo, complicando ulteriormente la situazione in classifica per i Blancos. I tifosi, che attendevano un risultato convincente, hanno dovuto fare i conti con un altro passo falso, mentre la squadra continua a faticare nel trovare la forma ideale. La partita, disputata al Santiago Bernabéu, ha visto un inizio promettente per i padroni di casa, che hanno sbloccato il punteggio con un gol di Vinícius Júnior. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Real Madrid frena le sue speranze di titolo con il pareggio contro il Girona. Leggi anche: Getafe frena il Real Madrid nella corsa per il titolo di La Liga. GUARDA: Upamecano perde un’enorme occasione iniziale di portare il Bayern Monaco in vantaggio contro il Real Madrid nel pareggio di Champions League2026-04-07 21:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Guarda l’errore di Upamecano e l’occasione di Mbappe nella fase iniziale di Real Madrid-Bayern... Temi più discussi: Mallorca-Real Madrid 2-1: Muriqi frena i sogni scudetto dei Blancos con un gol allo scadere; Madrid CFF - Real Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Thiago Pitarch: a 18 anni è già la stella del centrocampo del Real Madrid; Intanto i giovani talenti italiani fuggono all'estero: il 18enne Ahanor finisce nel mirino del Real Madrid. Real Madrid frena le sue speranze di titolo con il pareggio contro il Girona.Il Real Madrid ha vissuto una serata deludente venerdì, disputando una gara di La Liga contro il Girona che si è conclusa con uno striminzito 1-1. Il pareggio sul campo di casa rappresenta un ulterior ... napolipiu.com Real Madrid frenato sul pareggio in casa dal Girona, Arbeloa: C'era un rigore lunare su MbappéIl Real Madrid non va oltre al pareggio per 1-1 in casa col Girona nell'anticipo della trentunesima giornata di campionato nella Liga spagnola. Che dedica questo turno al passato, con i loghi di una ... calciomercato.com Il Real Madrid non vince più: solo un pareggio col Girona! - facebook.com facebook Il #RealMadrid non vince più: solo un pareggio col #Girona! x.com