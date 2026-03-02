Kalulu ha espresso apprezzamento per la reazione della squadra sui social media dopo il pareggio contro la Roma di ieri sera. Nel suo messaggio, il giocatore ha commentato pubblicamente l’atteggiamento della squadra, accompagnando il testo con una foto. La reazione sui social ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media sportivi.

Kalulu applaude la reazione della squadra sui social dopo il pareggio con la Roma di ieri sera: vediamo insieme il suo messaggio. La Juve ha mostrato carattere nella trasferta contro la Roma, strappando un pareggio per 3-3 in una gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Tra i protagonisti della retroguardia bianconera spicca Pierre Kalulu. Il calciatore ha voluto sottolineare la forza del gruppo, capace di reagire alle difficoltà incontrate durante il match allo stadio Olimpico. CONTINASSA JUVE LIVE Subito dopo la sfida, il centrale ha utilizzato i propri canali social per inviare un segnale forte a tutto l’ambiente. Come riportato dal suo profilo ufficiale Instagram, il giocatore ha evidenziato la resilienza della squadra in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu applaude la reazione della squadra sui social dopo il pareggio con la Roma: il suo messaggio – FOTO

Kalulu scuote l’ambiente dopo il pareggio con la Lazio: il messaggio sui social del difensore francese alla squadra – FOTOdi Redazione JuventusNews24Pierre Kalulu ha mandato un messaggio sui social alla squadra dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio allo...

Bremer felice per la reazione della squadra ma rammaricato per i punti persi. Il messaggio del brasiliano sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Un Gleison Bremer felice dopo la reazione della squadra ieri sera ma comunque rammaricato per i due punti persi.

Una raccolta di contenuti su Kalulu applaude.

espulsione di kalulu in inter-juventus, la critica dall'estero e la reazione di bastonil'espulsione di kalulu per un episodio di simulazione provoca reazioni durissime, con l'ex giocatore vincent grella che definisce l'arbitro il 'miglior giocatore' dell'inter e denuncia un vantaggio de ... notizie.it

Bastoni fischiato a Lecce dopo l’episodio con Kalulu: la reazione del pubblicoAlessandro Bastoni è stato bersaglio di fischi a Lecce per la simulazione contro la Juventus; la vicenda ha avuto sviluppi disciplinari con squalifiche e inibizioni per i protagonisti ... notizie.it