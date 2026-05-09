A Palermo, il caso dell’omicidio di un infermiere in pensione ha portato all’arresto di un 16enne, il quale ha confessato nella notte. Mentre le indagini proseguono, si fa strada un nuovo dettaglio riguardante la versione fornita dal ragazzo, che solleva alcune domande sulla sequenza dei fatti. La polizia sta verificando le discrepanze tra la testimonianza e le evidenze raccolte sul luogo del delitto.

La confessione arrivata solo nella notte. Non è soltanto l’ omicidio dell’infermiere in pensione Pietro De Luca a scuotere Palermo. A rendere il caso ancora più inquietante sono soprattutto le dodici ore di vuoto che separano il delitto dalla confessione del 16enne che si è costituito in Questura nella notte. Il ragazzo, ora fermato con l’accusa di omicidio e trasferito nel carcere minorile Malaspina, ha raccontato agli investigatori di aver reagito a un presunto tentativo di approccio sessuale da parte del 69enne. Ma il suo racconto presenta ancora diversi punti oscuri che la Squadra Mobile sta cercando di chiarire. Il casolare isolato e il legame tra vittima e ragazzo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Palermo, il giallo delle 12 ore: cosa non torna nel racconto del 16enne che ha ucciso Pietro De Luca

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