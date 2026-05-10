Pietrelcina Serluca | Valorizzare i prodotti tipici sviluppa il turismo esperienziale

La valorizzazione dei prodotti tipici di eccellenza nelle aree rurali viene vista come un modo per promuovere il turismo esperienziale. Un rappresentante locale ha dichiarato che investire nella promozione di queste produzioni può contribuire a creare un collegamento diretto tra i visitatori e le tradizioni locali. Questa strategia mira a rafforzare l’identità del territorio e a stimolare l’economia locale attraverso iniziative legate alle specialità gastronomiche.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “ La valorizzazione dei prodotti tipici di eccellenza dei territori, come il carciofo di Pietrelcina che identifica un’area, rappresenta anche un tipo di turismo esperienziale (oleoturimo, enoturismo, agriturismo) che regala ai turisti non solo la bellezza dei luoghi ma anche un’esperienza a tavola: un aspetto su cui la Regione Campania sta lavorando con grande attenzione”. Lo ha detto l’assessora regionale all ‘Agricoltura Maria Carmela Serluca concludendo i lavori del convegno sulle “Tradizioni che generano valore: il carciofo di Pietrelcina tra cultura e turismo”, promosso a Pietrelcina nell’ambito della 46.ma edizione della “Sagra del Carciofo”, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietrelcina, Serluca: “Valorizzare i prodotti tipici sviluppa il turismo esperienziale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Assessore regionale Maria Carmela Serluca domani a PietrelcinaTempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’Assessore regionale all’ Agricoltura Maria Carmela Serluca a concludere i lavori del convegno sulle “Tradizioni... Leggi anche: "A Gustopolis rappresentati i prodotti tipici"