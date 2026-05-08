Domani, l’Assessore regionale all’Agricoltura sarà presente a Pietrelcina. L’incontro si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà rappresentanti locali e cittadini. La visita fa parte di un tour nella zona, con l’obiettivo di confrontarsi sulle questioni agricole e di sviluppo del territorio. La presenza dell’Assessore è confermata e si svolgerà in un luogo pubblico della cittadina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’Assessore regionale all’ Agricoltura Maria Carmela Serluca a concludere i lavori del convegno sulle “Tradizioni che generano valore: il carciofo di Pietrelcina tra cultura e turismo”, organizzato per domani (ore 18:15) presso il Centro Sociale “Grazio Forgione” a Pietrelcina nell’ambito della “Sagra del Carciofo di Pietrelcina”. Lo rende noto Luciano Girardi, consigliere comunale di Pietrelcina con delega all’agricoltura. Oltre a Girardi e alla Serluca, all’incontro, che sarà moderato da Barbara Minicozzi (consulente e progettista del Terzo Settore), interverranno il Sindaco di Pietrelcina Salvatore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Assessore regionale Maria Carmela Serluca domani a Pietrelcina

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