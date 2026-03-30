A Gustopolis rappresentati i prodotti tipici

A Montopoli si sono svolti due giorni dedicati a Gustopolis, un evento che ha messo in mostra i prodotti tipici e le specialità del territorio. La manifestazione, promossa dall’associazione Arco di Castruccio e dal Comune, ha attirato numerosi visitatori interessati a scoprire i sapori e le tradizioni della Toscana. Durante l’evento sono stati presenti stand e degustazioni legate alla cultura locale.

MONTOPOLI Due giorni di Gustopolis. Due giorni di tartufo, territorio, identità. Tanti visitatori hanno scelto Montopoli per un fine settimana all’insegna dei saperi e dei sapori della Toscana con la manifestazione organizzata da Arco di Castruccio e Comune. Ospite d’eccezione ieri lo chef Gilberto Rossi (nella foto con la sindaca Linda Vanni e Daniela Di Vita dell’associazione Arci di Castruccio) – patron del ristorante Pepenero di San Miniato, a cui la sindaca ha consegnato la torre di San Matteo, simbolo di Montopoli – protagonista di uno coocking show con Luca Marianelli dell’omonima antica norcineria e la chef Fulvia Puccioni per anni protagonista assoluta del ristorante Quattro Gigli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "A Gustopolis rappresentati i prodotti tipici" Articoli correlati 'Pasquettando a Palazzo Biscari': artigianato e prodotti tipici d'eccellenzaNei saloni del Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania, eccellenti artigiani e aziende di prodotti tipici... Leggi anche: Festa Siciliana a Pomezia: street food, prodotti tipici e folklore