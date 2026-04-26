Pietrelcina celebra il carciofo | sagra fra tradizione e alta cucina con Franco Pepe e la sua Pizza PuCynara

A Pietrelcina è arrivata la tradizionale Sagra del Carciofo, un appuntamento che richiama molti visitatori e appassionati di gastronomia. L’edizione di quest’anno prevede anche momenti dedicati all’alta cucina, come la partecipazione dello chef Franco Pepe con la sua “Pizza PuCynara”. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo produttori locali e chef rinomati, e si protrarrà nei prossimi giorni.

Riabilitazione 4.0: all’Hermitage Maugeri Napoli palestre tecnologiche con robotica e realtà virtuale Al via la Sagra del Carciofo di Pietrelcina, uno degli eventi gastronomici più attesi in Campania, con la partecipazione straordinaria di Franco Pepe e la sua “Pizza PuCynara” È tutto pronto a Pietrelcina per la Sagra del Carciofo, giunta alla sua quarantaseiesima edizione, uno degli eventi gastronomici più attesi della Campania, dedicata al celebre carciofo di Pietrelcina, Presidio Slow Food. Ad annunciarlo è Vincenzo Mastronardi, presidente della Pro Loco, che promuove e organizza la manifestazione in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pietrelcina, retta dal sindaco Salvatore Mazzone.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Pietrelcina, al via la 46ª Sagra del Carciofo: gusto, tradizione e grandi ospitiAd annunciarlo è Vincenzo Mastronardi, presidente della Pro Loco, che promuove ed organizza la manifestazione in collaborazione con l’Amministrazione... Leggi anche: Fra tradizione e innovazione. Vernissage nel segno della pizza per l’Accademia della cucina Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nel week end al via la Sagra del Carciofo di Pietrelcina con la partecipazione straordinaria del maestro pizzaiolo Franco Pepe; Pietrelcina, al via la 46ª Sagra del Carciofo: gusto, tradizione e grandi ospiti.