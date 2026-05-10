Pienza il caso dell’hotel Lettera a prefetto e sindaco | Salvaguardia dei posti
A Pienza, l’hotel storico “Il Chiostro” è attualmente chiuso e potrebbe rimanere tale per un periodo prolungato. Nei giorni scorsi, è stata inviata una lettera al prefetto e al sindaco della città, in cui si richiede di intervenire per tutelare i posti di lavoro e le attività legate alla struttura. La decisione sulla riapertura dell’albergo, che da anni fa parte del panorama locale, resta ancora incerta.
di Massimo Cherubini Lo storico Hotel "Il Chiostro" di Pienza è chiuso e rischia di restarlo per diverso tempo. Dopo l’esecuzione dello sfratto alla società "Masca", che lo aveva in gestione, la proprietà (società "Utopia") al momento non si è fatta avanti per entrare in possesso operativo della nuda proprietà. Che al momento è occupata da tutti gli arredi propri di un albergo chiuso da pochissimo. Nelle camere, nella sale, nelle cucine vi sono tutte le attrezzature e gli arredi che, salvo un accordo tra le parti, devono essere rimossi. Per questo la società "Masca" ha scritto una lettera indirizzata al prefetto, al sindaco di Pienza, al segretario provinciale della Fisascat Cisl.🔗 Leggi su Lanazione.it
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