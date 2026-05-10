Pienza il caso dell’hotel Lettera a prefetto e sindaco | Salvaguardia dei posti

A Pienza, l’hotel storico “Il Chiostro” è attualmente chiuso e potrebbe rimanere tale per un periodo prolungato. Nei giorni scorsi, è stata inviata una lettera al prefetto e al sindaco della città, in cui si richiede di intervenire per tutelare i posti di lavoro e le attività legate alla struttura. La decisione sulla riapertura dell’albergo, che da anni fa parte del panorama locale, resta ancora incerta.

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