Extralberghiero a rischio Il sindaco di Pienza | Potrebbero chiudere cinquanta attività

Pienza, 23 febbraio 2026 – Il sindaco di Pienza Manolo Garosi lancia l’allarme: dal primo luglio, in applicazione della legge regionale sul sistema turistico, potrebbero chiudere o essere costrette a riconvertire la propria attività 50 strutture ricettive oggi esistenti nel Comune come b&b, affittacamere, case vacanze, residenze storiche e locazioni brevi. L’annuncio del sindaco, per un tema che tocca tutto il territorio, è apparso sabato sera su Facebook. A prima vista è un colpo durissimo per l’economia che gira intorno alla ricettività: «La prima conseguenza – afferma Garosi – sarebbe una diminuzione dell’occupazione in quel settore; e poi, se ci saranno meno posti letto, ci saranno anche meno accessi alla ristorazione, ai musei, alle presenze sul territorio». 🔗 Leggi su Lanazione.it

