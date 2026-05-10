Piccoli viaggiatori crescono | l’emozionante esperienza in aeroporto dei bambini de Il giardino dei sogni
I bambini della scuola dell’infanzia “Il giardino dei sogni” hanno partecipato a un’uscita didattica presso un aeroporto. Durante la giornata, hanno assistito ai movimenti dei mezzi di trasporto, osservato i controlli di sicurezza e visitato alcune aree dell’aeroporto. L’esperienza ha permesso ai piccoli di vivere momenti di scoperta e di avvicinarsi per la prima volta all’ambiente aeroportuale. La visita si è conclusa con un breve giro tra i terminal e le zone di imbarco.
Una giornata speciale, fatta di scoperte, emozioni e primi passi nel mondo dei grandi. I bambini della scuola dell’infanzia “Il giardino dei sogni” sono stati protagonisti di un’uscita didattica davvero fuori dal comune, trasformata in un’esperienza indimenticabile grazie all’impegno di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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