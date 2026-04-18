Gol nel cuore dei piccoli | i giocatori del Forlì conquistano la scuola dell' infanzia Il Giardino dei Sogni

Non è stata una mattinata come tutte le altre quella di lunedì scorso per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia "Il Giardino dei Sogni". Tra i banchi e i giochi abituali si respirava un’elettricità particolare, un’attesa carica di mistero che si è trasformata in pura gioia quando, varcata.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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È tornato ad alti livelli. Lo dice il campo, ma lo dicono soprattutto i numeri. Oggi è arrivato il terzo gol in campionato, il 2 a 0 Ma è stato protagonista sul primo gol, da lui è partita l'azione. Dicevamo i numeri: assist contro l'Atalanta assist contro la Fiorenti - facebook.com facebook

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