Gol nel cuore dei piccoli | i giocatori del Forlì conquistano la scuola dell' infanzia Il Giardino dei Sogni

Da forlitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stata una mattinata come tutte le altre quella di lunedì scorso per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia "Il Giardino dei Sogni". Tra i banchi e i giochi abituali si respirava un’elettricità particolare, un’attesa carica di mistero che si è trasformata in pura gioia quando, varcata.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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