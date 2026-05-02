Valori in campo a Il Giardino dei Sogni | il rugby conquista i più piccoli

Giovedì pomeriggio, nel cortile della scuola dell’infanzia “Il Giardino dei Sogni”, si è svolta un’attività di rugby rivolta ai bambini. Il campo si è riempito di piccoli giocatori intenti a partecipare a esercizi e giochi con la palla ovale. L’evento ha visto protagonisti i bambini della scuola, che hanno sperimentato il gioco in un contesto informale e divertente. La giornata ha evidenziato la partecipazione dei più piccoli a questa disciplina sportiva.

Chi l’ha detto che il rugby è uno sport solo per giganti? Giovedì pomeriggio, il prato della scuola dell’infanzia “Il Giardino dei Sogni” si è trasformato in un vero e proprio campo d’allenamento, dove i protagonisti non sono stati atleti professionisti, ma una scatenata squadra di bambini pronti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Gol nel cuore dei piccoli: i giocatori del Forlì conquistano la scuola dell'infanzia "Il Giardino dei Sogni"Non è stata una mattinata come tutte le altre quella di lunedì scorso per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia "Il Giardino dei Sogni". Arte e solidarietà per l’ospedale dei bambini: nasce “Il Giardino dei Sogni”Un progetto che unisce bellezza, cura e solidarietà prende forma a Padova con “Il Giardino dei Sogni”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il nuovo stadio di Inter e Milan | Marotta a Valori in Campo Streaming | DAZN IT; Valori in campo a Il Giardino dei Sogni: il rugby conquista i più piccoli; Inter Campus Social Exchange con Como 1907: sport, condivisione e collaborazione oltre il campo; Terzo tempo oltre il campo. Debutta su Dazn Valori in campo, il nuovo vodcast dedicato alla sport economyTORINO - Debutta su Dazn Valori in campo, il nuovo vodcast dedicato alla sport economy realizzato in collaborazione con Ifis sport, la divisione di Banca Ifis dedicata al sostegno dello sport system ... tuttosport.com Denaro, in campo per aiutare i ragazzi a dare valore al benessereAnche quest’anno Credem, in collaborazione con Feduf – Abi, partecipa al mese dedicato all’educazione finanziaria, con una iniziativa per gli studenti estesa all’intero anno scolastico 2025/2026. Il ... vita.it Tra propaganda e riforme scolastiche, la Russia punta sui valori nazionali riducendo l’insegnamento delle lingue straniere - facebook.com facebook Tra propaganda e riforme scolastiche, la Russia punta sui valori nazionali riducendo l’insegnamento delle lingue straniere x.com