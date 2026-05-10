A Pozzilli si è svolto un evento dedicato ai bambini, chiamato Pompieropoli, dove i giovani partecipanti hanno affrontato prove di agilità tra ostacoli e simulazioni di soccorso. Le attività sono state organizzate con il supporto dei Vigili del Fuoco, che hanno guidato le simulazioni e coordinato le prove di agilità. I bambini hanno superato le prove con entusiasmo, indossando caschi e partecipando attivamente alle varie sfide proposte.

? Domande chiave Come hanno superato i bambini le prove di agilità tra gli ostacoli?. Chi ha coordinato le simulazioni di soccorso insieme ai Vigili del Fuoco?. Perché l'evento è stato organizzato proprio nel borgo di Pozzilli?. Quali sono le conseguenze a lungo termine per la sicurezza locale?.? In Breve Evento tenutosi domenica 10 maggio 2026 a Pozzilli.. Collaborazione tra Vigili del Fuoco di Isernia, volontari ANVVF e Comune.. Percorsi con ostacoli e simulazioni per gli studenti della zona.. Strategia di sensibilizzazione per raggiungere i piccoli borghi della provincia.. Oggi, domenica 10 maggio 2026, i bambini di Pozzilli hanno trasformato la giornata in un grande campo d’addestramento durante l’evento denominato Pompieropoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli eroi a Pozzilli: tra caschi e ostacoli nasce Pompieropoli

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