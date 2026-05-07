Giorgia ai Quartieri Spagnoli | musica e braccialetti per i piccoli eroi

Una tredicenne ha cantato insieme a Giorgia ai Quartieri Spagnoli, attirando l’attenzione dei presenti. I piccoli pazienti dell’ospedale Pausilipon hanno utilizzato la musica come forma di espressione durante l’evento. Durante l’iniziativa, sono stati distribuiti braccialetti ai bambini coinvolti. La cantante ha partecipato a questa manifestazione dedicata ai giovani, creando un momento di solidarietà e partecipazione.

? Cosa scoprirai Chi è la tredicenne che ha cantato insieme a Giorgia?. Come hanno usato la musica i piccoli pazienti del Pausilipon?. Cosa rappresentano i braccialetti azzurri consegnati ai ragazzi?. Perché il docufilm Risonanze vuole portare queste storie fuori Napoli?.? In Breve Anteprima docufilm Risonanze di Jacopo Genuardi e Valentina Lavazza al locale FOQUS.. Laboratori musicali terapeutici guidati dagli artisti Pietro Morello e Aka7ven.. Maria, tredicenne con patologia oncologica, ha cantato con Giorgia due brani originali.. Consegna dei braccialetti azzurri del Festival di Sanremo ai sei piccoli pazienti.. Giorgia è arrivata a sorpresa nei Quartieri Spagnoli per incontrare i sei piccoli pazienti del polo oncologico Pausilipon, protagonisti di un percorso musicale che trasforma la malattia in espressione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giorgia ai Quartieri Spagnoli: musica e braccialetti per i piccoli eroi Notizie correlate Leggi anche: Giorgia ai Quartieri Spagnoli per i bimbi del Santobono: “Napoli è la città delle emozioni profonde”| VIDEO Leggi anche: Quostro e NAStartUp, partnership strategica ai Quartieri Spagnoli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quartieri Spagnoli, colpo ai gestori delle piazze di spaccio: sequestri per 5 milioni, ci sono tre locali della movida; Napoli, Giorgia a sorpresa per il docufilm sul Santobono; Conte dal cuore d'oro: ecco dov'era ieri sera a Napoli | FOTO & VIDEO; Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce. Giorgia ai Quartieri Spagnoli per i bimbi del Santobono: Napoli è la città delle emozioni profonde| VIDEOIntervista alla cantante ospite a sorpresa al FOQUS all’anteprima del docufilm Risonanze per incontrare i piccoli pazienti del Santobono Pausilipon e consegnare i braccialetti azzurri indossati per lo ... napolitoday.it Napoli, Giorgia a sorpresa per il docufilm sul SantobonoUna passerella azzurra accoglie gli ospiti all’ingresso di Foqus ai Quartieri Spagnoli per la presentazione del documentario «Risonanze» di Jacopo Genuardi, tra cui il sindaco ... ilmattino.it Marinara estiva by Pizzoteca #pizza #marinara #estiva #pizzoteca #quartierispagnoli #napoli - facebook.com facebook