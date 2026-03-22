Si avvia alla conclusione la mostra "Inattesa" di Cinzia Alpini, allestita nella Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni. Oggi alle 17.30 è in programma il finissage, un evento speciale che unirà arti visive e teatro nell’appuntamento "L’arte ospita il teatro", con la performance "Nel punto in cui si resta. Donne che non sono passate invano", a cura dell’associazione culturale Masaccio. L’iniziativa rappresenta l’ultimo momento pubblico dell’esposizione, che ha riscosso un grande successo, inaugurata lo scorso 28 febbraio e promossa dal Comune, con la curatela di Giovanna Dello Iacono e la visione artistica di Stefano Chiassai, volto cittadino assai noto e apprezzato per le sue opere che in più di un’occasione hanno trovato spazio all’interno del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinzia Alpini e la sua mostra. Opere dedicate alle donne

Articoli correlati

La mostra “Inattesa” di Cinzia AlpiniSarà la mostra personale di Cinzia Alpini, Inattesa, ad aprire ufficialmente il programma del “Marzo per le donne”, il mese di iniziative promosso...

“Inattesa”. La mostra di Cinzia Alpini inaugurata in Pieve a San GiovanniArezzo, 02 marzo 2026 – È stata inaugurata a San Giovanni Valdarno la mostra “Inattesa” di Cinzia Alpini, a cura di Giovanna Dello Iacono con...

Contenuti e approfondimenti su Cinzia Alpini

Temi più discussi: Cinzia Alpini e la sua mostra. Opere dedicate alle donne; Corsa dell’Acqua, sport e danze: gli eventi della domenica aretina; Domenica il finissage della mostra Inattesa: arte e teatro si incontrano nella Pieve; Domenica il finissage della mostra Inattesa | arte e teatro si incontrano nella Pieve.

Cinzia Alpini e la sua mostra. Opere dedicate alle donneSi avvia alla conclusione la mostra Inattesa di Cinzia Alpini, allestita nella Pieve di San Giovanni Battista a San ... msn.com

Inattesa. La mostra di Cinzia Alpini inaugurata in Pieve a San GiovanniArezzo, 02 marzo 2026 – È stata inaugurata a San Giovanni Valdarno la mostra Inattesa di Cinzia Alpini, a cura di Giovanna Dello Iacono con progetto artistico di Stefano Chiassai. L’esposizione, che ... lanazione.it

Two exhibitions not to be missed in Valdarno – March 2026 . Unexpected – Cinzia Alpini Curated by Giovanna Dello Iacono Pieve di San Giovanni Battista – San Giovanni Valdarno Until March 22, 2026 A show dedicated to the figure of women as act - facebook.com facebook