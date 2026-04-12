L’ospedale a misura di paziente Visite gratuite dedicate alle donne Nei corridoi spazio alle opere d’arte

Nell’ospedale della Valdinievole sono previste diverse novità, tra cui visite gratuite rivolte alle donne e ambienti rinnovati con opere d’arte nei corridoi. Verranno introdotte cure gratuite e visite specialistiche senza costi aggiuntivi, mentre gli spazi interni sono stati riorganizzati per essere più accoglienti. Questi interventi mirano a migliorare l’esperienza dei pazienti e a rendere più confortevoli i percorsi di assistenza.

Cure gratuite, visiste specialistiche e ambienti più accoglienti. Sono tante le novità in arrivo nell’ ospedale della Valdinievole. In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia, due Bollini Rosa per la Medicina di Genere, apre le sue porte alle donne per promuovere prevenzione, informazione e cura. Dal 22 al 29 aprile, infatti, Fondazione Onda Ets dedica la settimana alla salute femminile e l’ospedale della Valdinievole partecipa offrendo visite gratuite su prenotazione. Gli appuntamenti, disponibili solo telefonando il 14 aprile e fino a esaurimento posti, si terranno il 22 e il 29 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ospedale a misura di paziente. Visite gratuite dedicate alle donne. Nei corridoi spazio alle opere d’arte Cinzia Alpini e la sua mostra. Opere dedicate alle donneSi avvia alla conclusione la mostra "Inattesa" di Cinzia Alpini, allestita nella Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni. Prevenzione oncologica, visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne escluse dagli screeningVisite senologiche ed ecografie mammarie gratuite sul territorio novarese grazie al progetto “Un Team dedicato alle donne 3”.