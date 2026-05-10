Piazza Municipio | 14enne accoltellato vicino al McDonald’s fermato 15enne

In piazza Municipio, un quattordicenne è stato ferito da un colpo di arma bianca vicino a un ristorante McDonald's. Un quindicenne è stato fermato sul luogo dagli agenti come sospettato dell'aggressione. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all'episodio e sulle circostanze che hanno portato alla lite tra i due giovani.

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? Punti chiave Cosa ha scatenato l'aggressione tra i due ragazzi in piazza?. Come sono riusciti gli agenti a bloccare il quindicenne sul posto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del giovane ferito all'addome?. Perché la violenza è esplosa proprio davanti al fast food?.? In Breve Vittima ferita all'addome con molteplici fendenti presso il Vecchio Pellegrini.. Procura dei minorenni gestisce l'iter legale per il fermo del quindicenne.. Aggressione avvenuta nelle immediate vicinanze dell'ingresso del fast food McDonald's.. Intervento tempestivo della Polizia Municipale per bloccare il presunto autore.. Un quattordicenne è stato trasportato d’urgenza al Vecchio Pellegrini dopo essere stato accoltellato in piazza Municipio questa sera, mentre la Polizia Municipale ha fermato un quindicenne ritenuto responsabile dell’aggressione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Municipio: 14enne accoltellato vicino al McDonald’s, fermato 15enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli. Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald'sUn 14enne è stato accoltellato in serata a piazza Municipio davanti al McDonald's.