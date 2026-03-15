Casa Cammarata area di cantiere l' appalto fu assegnato a settembre

Nell’area di cantiere di Casa Cammarata, l’appalto è stato assegnato a settembre. Tuttavia, la data ufficiale di inizio lavori indicata sul cartello, che riporta tutte le informazioni relative all’appalto, è il 24 febbraio 2026. La differenza tra i tempi assegnati e la data ufficiale di avvio dei lavori è evidente.

La data di inizio lavori segnata nel cartello con tutte le indicazioni dell'appalto dice 24 febbraio 2026. Casa Cammarata nella nuova via Don Blasco è già un piccolo cantiere in attesa che la riqualificazione entri nel vivo. La ditta Project Srl di Brolo si occuperà degli interventi. L'ente pubblico aveva revocato il precedente affidamento diretto del giugno scorso per la messa in sicurezza e valorizzazione museale della struttura. I lavori consentiranno la “restituzione” alla collettività di quella che fu “la casa del Cavalier Giovanni Cammarata”, nato a Messina nel 1914 e morto nel 2022 muratore in pensione che, anche se privo di una vera formazione artistica, iniziò ad abbellire e decorare dal 1970 la propria abitazione a Maregrosso con la realizzazione di opere artistiche originali e fantasiose. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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