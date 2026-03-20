Obiettivo Waterfront Nuova piazza Dante cantiere pronto a partire Resta il rebus del Sacello

È stato annunciato che i lavori per la nuova piazza Dante, parte del progetto Waterfront, sono pronti a partire, mentre il cantiere per questa fase è stato avviato. Nel frattempo, rimane irrisolto il problema legato al Sacello, che rappresenta ancora un punto di incertezza. La riqualificazione dell’area continua a procedere con passaggi di consegne tra diverse sezioni del progetto.

Passaggio di consegne tra stralci dello stesso progetto. Alla seppur timida ripresa dell’attività nell’area dove presto dovrebbe essere inaugurato il Sacello Medievale, di fianco al Palazzo degli Anziani, dovrebbe legarsi l’inizio del cantiere per il terzo e ultimo pezzo dell’ ITI Waterfront: piazza Dante. Si tratta di un appalto che si aggira appena sotto i 600mila euro. Le procedure camminano e mentre da una parte l’amministrazione comunale spera di poter tagliare il traguardo di un’opera contrassegnata da qualche intoppo, il Sacello medievale appunto, dall’altra poco più in basso i lavori potrebbero presto partire. Messo in caldo da tempo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo Waterfront. Nuova piazza Dante, cantiere pronto a partire. Resta il rebus del Sacello Articoli correlati San Giuseppe riqualifica la piazza. Pronto il cantiere della nuova chiesaPresto partiranno i lavori per la nuova chiesa della frazione di San Giuseppe a Colli del Tronto. Leggi anche: Una città "ingabbiata". Il cantiere del Sacello fermo da mesi: perchè? Altri aggiornamenti su Obiettivo Waterfront Discussioni sull' argomento Nuovo volto per Chiringuito e molo San Nicola: approvato il piano per il waterfront di Bari Vecchia; Alberghi, la stretta. In viale Trieste e Marconi al massimo case-vacanze. Ma non residenze; Eco Delivery, Alessandro Bosio: Dietro ogni pacco una sfida I QUI Talk. Ospite della nuova puntata di QUI Talk è Alessandro Bosio, ingegnere e presidente di BM Consulting, tra i partner del progetto sperimentale Eco Delivery Genua Waterfront, il cui obiettivo, spiega la conduttrice Rosanna Piturru, è ridurre traffico, inquinamento - facebook.com facebook