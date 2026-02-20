Livorno Piazza Attias nel degrado | atto consiliare per le promesse

A Livorno, la piazza Attias si trova in stato di abbandono a causa di anni di incuria e promesse non mantenute. La presenza di rifiuti e asfalto sconnesso irritano cittadini e commercianti, che chiedono interventi immediati. L’atto consiliare presentato questa settimana intende spingere le autorità a intervenire subito e risolvere i problemi. La richiesta mira a ottenere risposte chiare e azioni concrete per migliorare la condizione di questa area centrale. La richiesta di intervento si fa sempre più pressante.

Piazza Attias a Livorno, tra degrado e promesse elettorali: un atto consiliare per chiedere risposte. Piazza Attias a Livorno è un’area urbana in declino, segnata dall’accumulo di rifiuti, atti vandalici e segnalazioni di bivacchi. Il consigliere comunale Alessandro Palumbo ha annunciato la presentazione di un atto consiliare per sollecitare l’amministrazione comunale a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale per la riqualificazione della piazza, un nodo cruciale tra la zona commerciale e il centro cittadino. Un’area abbandonata nel cuore della città. La situazione di Piazza Attias, in particolare l’area adiacente alla Coin e all’ex negozio di giocattoli, è da tempo fonte di preoccupazione per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Piazza Attias tra rifiuti, atti vandalici e bivacchi. Palumbo (FdI): "A quando la riqualificazione promessa in campagna elettorale?"A Piazza Attias, il degrado cresce a causa di rifiuti abbandonati e atti vandalici, come dimostrano le biciclette gettate a terra e i rifiuti sparsi ovunque.

Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi, ma scatta l'allarme e arriva la polizia: arrestatiA Piazza Attias, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare profumi dal negozio Coin.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.