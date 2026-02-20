Piazza Attias tra rifiuti atti vandalici e bivacchi Palumbo FdI | A quando la riqualificazione promessa in campagna elettorale?

A Piazza Attias, il degrado cresce a causa di rifiuti abbandonati e atti vandalici, come dimostrano le biciclette gettate a terra e i rifiuti sparsi ovunque. Nei pressi di un tavolino con i resti di un pranzo, si notano segni di incuria e bivacchi frequenti. Palumbo di Fratelli d’Italia chiede da tempo una riqualificazione promessa durante la campagna elettorale, ma ancora nulla si muove. La situazione resta critica e senza interventi concreti. La zona si presenta sempre più trascurata e lasciata all’incuria.

Una bicicletta abbandonata, rifiuti sparsi ovunque, una sedia e un tavolino con sopra i resti di un pranzo. Ecco come si presenta l'area di piazza Attias sotto la Coin (accanto all'ex negozio di giocattoli) collegata con piazza della Vittoria. Una zona dove il degrado regna da tanti, troppi anni come documentato anche dai residenti. Gli stessi, quelli dei civici 19 e 21, che nei giorni scorsi hanno incontrato il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Palumbo, per lamentarsi di sporcizia e atti vandalici presenti nell'area di proprietà comunale: "Decenni fa l'amministrazione decise di recintare lo spazio e di renderlo inaccessibile, ma oggi la recinzione è danneggiata, e aperta su più lati.

