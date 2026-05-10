A Piano San Lazzaro si registrano alcuni interventi di piccola entità nelle strade, come lavori recenti segnalati dal comitato locale. Tuttavia, gran parte delle questioni più rilevanti rimane ancora irrisolta e senza interventi concreti in programma. La situazione attuale mostra un avvio di attività, ma non apporta modifiche significative alle condizioni generali della viabilità e delle infrastrutture del territorio.

Qualcosa si muove a Piano San Lazzaro. Il comitato Piano e Grazie ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nella zona insieme a un tecnico del Comune e i primi interventi non si sono fatti attendere: tinteggiato di giallo un pezzo di spartitraffico che rappresentava un pericolo per la circolazione, ripulito il verde del tratto interno del viale pedonale di corso Carlo Alberto, rimosso un palo di segnaletica stradale che giaceva a terra da tempo in via Giordano Bruno. Piccoli segnali, ma concreti, in un quartiere che da anni attende risposte su problemi cronici e che il Resto del Carlino ha più volte portato all’attenzione nei mesi scorsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano, qualcosa si muove. Piccole opere stradali. Ma il grosso dei problemi resta tutto da risolvere

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