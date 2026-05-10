Piano per la zona sud | 65 milioni per 10 progetti nei villaggi

Un nuovo piano da 65 milioni di euro coinvolge dieci progetti nei villaggi della zona sud, con interventi che riguardano principalmente i quartieri di Giampilieri e Ganzirri. La strategia prevede miglioramenti alla mobilità tra le due aree e l’introduzione di nuovi servizi per i 21 villaggi della regione. Restano da chiarire i dettagli sulle modalità di attuazione e sui tempi di realizzazione di queste iniziative.

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? Domande chiave Come cambierà la mobilità tra Giampilieri e Ganzirri con la nuova proposta?. Quali nuovi servizi arriveranno nei 21 villaggi della zona sud?. Come verranno utilizzati i 30 milioni per la sicurezza dei torrenti?. Cosa diventerà l'ex scuola Macello di Tremestieri con i nuovi fondi?.? In Breve Piano prevede 672 mila euro per nuovo asilo nido all'ex scuola Macello.. Progetto prevede 30 milioni di euro per messa in sicurezza torrenti cittadini.. Metropolitana del Mare collegherà Giampilieri a Ganzirri per decongestionare il traffio.. Nuovo playground e campo calcio a 11 previsti nell'area di Santa Margherita.. Federico Basile e Enzo Messina hanno presentato sabato sera a Giampilieri un piano da 65,4 milioni di euro destinato a dieci interventi strategici per la Prima Municipalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano per la zona sud: 65 milioni per 10 progetti nei villaggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate San Saba, piano da 60 milioni: sicurezza e nuovi servizi per i villaggiIl candidato sindaco Federico Basile ha incontrato la cittadinanza di San Saba, nella piazza situata davanti alla Chiesa Vecchia, venerdì 9 aprile... Strade e marciapiedi, il piano del Comune da 12 milioni: tutti i cantieri previsti (e già iniziati) zona per zona nel 2026Bologna, 8 maggio 2026 - Buche, marciapiedi, manutenzione, ripristino dei danni inflitti dal maltempo. Argomenti più discussi: Mobilità. Arena Santa Giulia, il piano straordinario in occasione dei concerti; Così l’Italia diventa zona di frontiera. Il piano del governo; Piani di zona, finalmente fogne, acqua e illuminazione pubblica: approvato il progetto per Trigoria; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato.