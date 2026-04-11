San Saba piano da 60 milioni | sicurezza e nuovi servizi per i villaggi

Venerdì 9 aprile, il candidato sindaco ha incontrato i residenti di San Saba in piazza davanti alla Chiesa Vecchia. Durante l'iniziativa, ha presentato il piano da 60 milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza e i servizi nei villaggi della zona. È stato un momento di confronto diretto con la comunità, con l’obiettivo di illustrare gli interventi già avviati e le proposte future per il territorio.

Il candidato sindaco Federico Basile ha incontrato la cittadinanza di San Saba, nella piazza situata davanti alla Chiesa Vecchia, venerdì 9 aprile per illustrare il bilancio degli interventi effettuati nel territorio della settima municipalità. Insieme a Ninni Caprì, candidato alla presidenza, l’amministratore ha delineato il percorso del decentramento amministrativo avviato nel 2022, collegando le promesse elettorali fatte durante la prima campagna ai progetti concreti realizzati dal 2018 a oggi. Gestione del rischio e difesa del territorio: un piano da 60 milioni. La fragilità del suolo e la protezione delle popolazioni locali rappresentano il fulcro degli investimenti stanziati nell’area della settima municipalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Saba, piano da 60 milioni: sicurezza e nuovi servizi per i villaggi Leggi anche: Piano Investimenti: nuovi fondi in arrivo per servizi, sicurezza e spazi pubblici Case abbandonate, 467 alloggi da recuperare e un piano da 60 milioniCentinaia di case vuote, interi edifici inutilizzati mentre nelle valli cresce l’emergenza abitativa.