Il governo ha approvato un nuovo Piano casa volto a contrastare l’emergenza abitativa. L’obiettivo principale è aumentare i fondi destinati alle riqualificazioni degli edifici e alle nuove costruzioni. La decisione è stata comunicata da un rappresentante di Acer, l’associazione che si occupa di edilizia residenziale. Il piano prevede interventi specifici per migliorare le condizioni degli alloggi già esistenti e sostenere nuove iniziative nel settore edilizio.

Marco Bertuzzi, presidente di Acer, il governo ha approvato il nuovo Piano casa contro l’emergenza abitativa. Su Bologna che risvolti ci saranno? "Per ora ci basiamo sulla bozza e sulle indiscrezioni che circolano, in attesa del testo definitivo. L’ho già detto, anche se può sembrare paradossale: sono un presidente fortunato.". Bologna è una realtà virtuosa? "Per alcuni aspetti sì. A San Lazzaro e a Casalecchio il famoso ‘ sfitto zero ’ è già stato raggiunto e rimane da ripristinare solo il turnover (il sistema che libera alloggi occupati da chi non ha più diritto per riassegnarli a chi è in graduatoria; ndr). Ma anche a Bologna, come dichiarato dalla vicesindaca Emily Clancy, l’obiettivo è di arrivare allo sfitto zero entro fine mandato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acer, il ‘Piano casa’ nazionale: "Più fondi per le riqualificazioni"

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deze over kunnen nemen. moet ik deze acer al uit dunnen of de takken in korten 1 foto zo heb ik hem mee genomen en 2 e foto nu. - facebook.com facebook