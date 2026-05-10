‘Piano Estense’ giunge alla terza edizione e annunciate le location designate
Si avvicina la terza edizione di ‘Piano Estense’, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno nelle location storiche di Ferrara. La manifestazione, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di pianisti da varie parti d’Italia, torna con un calendario che prevede concerti e incontri nei palazzi antichi della città. Le location sono state già annunciate e confermate per questa edizione.
Dopo il grande successo dello scorso anno e la partecipazione di pianisti provenienti da tutta Italia, torna ‘Piano Estense’, in programma dal 12 al 14 giugno, nella suggestiva cornice dei palazzi storici di Ferrara. La terza edizione della manifestazione vedrà protagonisti 142 pianisti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Annunciate le date della terza edizione di Borgo Film Fest - premio Frank CapraBorgo Film Fest-Premio Frank è in programma a Bisacquino dal 25 al 31 maggio 2026.
Leggi anche: Unife, il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione: 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati