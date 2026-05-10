‘Piano Estense’ giunge alla terza edizione e annunciate le location designate

Si avvicina la terza edizione di ‘Piano Estense’, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno nelle location storiche di Ferrara. La manifestazione, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di pianisti da varie parti d’Italia, torna con un calendario che prevede concerti e incontri nei palazzi antichi della città. Le location sono state già annunciate e confermate per questa edizione.

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