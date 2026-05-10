Pianeta giovanili La Primavera chiude con una sconfitta

Nella partita tra Ascoli ed Empoli, la Primavera ha concluso il campionato con una sconfitta per 2-1. La squadra di casa ha aperto le marcature all'inizio del secondo tempo con un gol di Tocchi, entrato in campo dall'11’ della ripresa. L'Empoli ha poi pareggiato e siglato il gol decisivo nel corso della ripresa. Entrambe le formazioni hanno schierato diversi giocatori, con alcune sostituzioni registrate nel corso del secondo tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui