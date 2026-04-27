Eccellenza la Messana chiude il campionato con una sconfitta

La squadra locale ha concluso il campionato con una sconfitta interna contro il Giarre, con il risultato finale di 3 a 1. La partita si è disputata sul campo di casa della Messana, che non è riuscita a qualificarsi per i playoff dopo aver terminato la stagione al di fuori delle prime posizioni della classifica. La fine della competizione segna la conclusione di questa annata sportiva per entrambe le squadre.

La Messana, terminata fuori dalla zona playoff, ha chiuso la stagione perdendo 3 a 1 in casa del Giarre. E' stata un’annata agonistica caratterizzata da un brillante girone d’andata e da un 2026 problematico e privo di acuti. Il Giarre sblocca subito il punteggio: punizione di Tornitore e tocco.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Eccellenza, Messana sconfitta in trasferta dalla capolista ModicaMessana sconfitta di misura (1-0) in trasferta dal Modica nel campionato di Eccellenza (girone B). Eccellenza, la Messana esonera Venuto e annuncia il ritorno di CosiminiLa Messana ha ufficializzato il ritorno in panchina di Giuseppe Cosimini, che prende il posto di Antonio Venuto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giarre – Messana chiude la stagione 2025-2026 di Eccellenza Sicilia; Paternò Calcio vs Messana: Risultato in Diretta Streaming Eccellenza Sicilia > Girone B 2023-2024; Eccellenza -Girone B, l'Atletico Catania 1994 Viagrande batte 3-1 in trasferta la Messana; Eccellenza B: la Messana cade in casa, playoff lontani. Bene la Nebros, sorride l'Acquedolcese. Giarre – Messana chiude la stagione 2025-2026 di Eccellenza SiciliaOggi la sfida finale ed è tempo di bilanci per la squadra di Cosimini da Tempostretto.it ... msn.com La Messana chiude il suo campionato a Giarre. In sette restano fermi ai boxSfumato l’obiettivo play-off dopo la sconfitta casalinga contro l’Atletico Catania Viagrande, la Messana si appresta all’ultimo impegno della stagione che domenica la vedrà opposta al Giarre. Gli etne ... messinasportiva.it Telesveva. . ECCELLENZA | Taranto-Gallipoli 4-0, D'Oria: "La squadra è ora sta veramente bene. Ora torniamo a lavorare per preparare il Canosa. Non possiamo più sbagliare niente" #taranto #doria #sport - facebook.com facebook