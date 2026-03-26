Nella squadra in vista della fase conclusiva del campionato, la coppia di attaccanti ha segnato complessivamente otto gol. La mancanza di ulteriori reti evidenzia un rallentamento che il tecnico dovrà affrontare, concentrandosi sul ruolo del centravanti. Attualmente, questa posizione rappresenta uno dei principali punti di intervento per migliorare le performance offensive della squadra.

Uno dei nodi principali che mister Parlato dovrà sciogliere in vista del rush finale è quello del centravanti. Come è noto, la Spal ha colpevolmente iniziato la stagione senza una prima punta di riferimento, tanto che mister Di Benedetto ha proposto al centro dell’attacco a più riprese Paolo Carbonaro e Mattia Cozzari, che di mestiere fanno rispettivamente la punta esterna e la mezz’ala. Nel bel mezzo del girone di andata poi la società di via Copparo ha ingaggiato Federico Moretti, e successivamente Gianmarco Piccioni. Entrambi hanno alternato prestazioni positive ad altre quantomeno deludenti: nessuno dei due ha mai convinto fino in fondo, e sono in molti a pensare che il terminale offensivo ideale per la Spal avrebbe dovuto possedere un mix delle loro caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moretti-Piccioni, i gol? La coppia è ferma a 8. Ma ora serve una reazione

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Una selezione di notizie su Moretti Piccioni i gol La coppia è...

Discussioni sull' argomento 29^ giornata: Pietracuta-SPAL 1-1 (Piccioni); Moretti: Il gol mi manca, ma conta di più che l’Ars et Labor vinca; Ars Et Labor, solo un pari con il Pietracuta: Piccioni evita il ko nel finale; Pietracuta, l’impresa sfuma nel finale. Solo un punto contro l’Ars et Labor.

Le pagelle. Moretti e Piccioni non ne pigliano una, Ricci non è il solitoLUCIANI 6. Nel turnover (da quando coinvolge anche i portieri?) gioca lui e non fa errori. Due interventi positivi e nessuna colpa sul gol. MAMBELLI 5. Primo tempo positivo anche in sganciamento e ... ilrestodelcarlino.it

89' GOL DELLA SPAL! Moretti mette in mezzo e trova Piccioni che con un tiro al volo batte Amici riportando il risultato in parità x.com

Per la fondamentale sfida contro il Mezzolara mister Parlato cambia due titolari rispetto alla scorsa settimana: Moretti e Prezzabile vengono preferiti a Piccioni e Malivojevic. Streaming sul canale Youtube di Ferrara Calcio Ars et Labor Aggiornamenti in temp - facebook.com facebook