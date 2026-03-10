Cento presenze e il gol della salvezza Proietto | Pianese ora avanti così

Prima della partita tra Pianese e Pineto, il presidente ha consegnato a Francesco Proietto la maglia con il numero 100, simbolo delle sue presenze con la squadra. Proietto, che ha già segnato un gol, è uno dei giocatori più presenti della formazione bianconera. La sua esperienza è stata celebrata con questa consegna, mentre il tecnico ha commentato:

Prima del fischio di inizio di Pianese-Pineto, il presidente, Maurizio Sani, gli ha consegnato la maglia con il numero 100: tante le volte che Francesco Proietto (foto) è sceso in campo con addosso i colori bianconera. Nella sua centunesima partita da zebretta, è partito dalla panchina: una scelta tecnica, figlia delle rotazioni di mister Birindelli. Ma, quando è entrato in campo, a gara in corso, è salito in cattedra e ha firmato la rete da tre punti, per i 43 totali, quelli che valgono, di fatto, la salvezza, pongono la squadra a ridosso delle primissime posizioni, e le danno la licenza di sognare. "Cercavo questo gol da un po' di tempo – ha detto il centrocampista – e finalmente è arrivato.