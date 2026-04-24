Due biciclette si scontrano in viale Piacenza | due ciclisti feriti al Maggiore

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, due biciclette sono rimaste coinvolte in un incidente lungo viale Piacenza a Parma. L’impatto ha causato il ferimento di entrambi i ciclisti, che sono stati soccorsi in loco e trasportati al pronto soccorso del Maggiore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è verificato lo scontro tra due biciclette lungo viale Piacenza a Parma. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ma, poco dopo le 8.30 i mezzi a due ruote si sono scontrati. I conducenti sono stati sbalzati sull'asfalto, riportando ferite in varie.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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