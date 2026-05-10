Pezeshkian Iran | Mai sottomessi al nemico il negoziato non è resa
Il presidente dell’Iran ha affermato che il paese non si arrenderà mai alle pressioni esterne, sottolineando che il negoziato non rappresenta una resa. In un contesto di crescenti tensioni internazionali, ha ribadito con fermezza che l’Iran non si sottometterà al nemico. La dichiarazione si inserisce in un momento di crisi e di relazioni tese con altri paesi e attori internazionali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del presidente iraniano. Il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito con fermezza che “l’Iran non si piegherà mai al nemico”, chiarendo la posizione del Paese in un momento di tensioni e difficoltà internazionali. Secondo quanto riportato dall’agenzia Irna, il capo di Stato ha voluto precisare che l’eventuale apertura a colloqui diplomatici non deve essere interpretata come un segno di resa o di arretramento. Il significato del dialogo secondo Teheran. Pezeshkian ha sottolineato che avviare negoziati significa piuttosto cercare di ottenere il riconoscimento dei diritti nazionali dell’Iran, mantenendo salda la difesa degli interessi strategici del Paese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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