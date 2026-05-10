Pezeshkian Iran | Mai sottomessi al nemico il negoziato non è resa

Il presidente dell’Iran ha affermato che il paese non si arrenderà mai alle pressioni esterne, sottolineando che il negoziato non rappresenta una resa. In un contesto di crescenti tensioni internazionali, ha ribadito con fermezza che l’Iran non si sottometterà al nemico. La dichiarazione si inserisce in un momento di crisi e di relazioni tese con altri paesi e attori internazionali.

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