Gli Stati Uniti affermano che Teheran sarebbe vicina alla resa nella guerra in Iran, con il leader supremo ferito e spaventato. Nel frattempo, il governo americano dichiara che Italia e Francia non stanno conducendo negoziati segreti sullo stretto di Hormuz. La regione del Medio Oriente e del Golfo Persico rimane al centro di uno scontro che coinvolge più attori.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad allargarsi al Medio Oriente e al Golfo Persico. Un missile balistico ha colpito la città israeliana di Zarzir causando decine di feriti, mentre nuove esplosioni sono state segnalate a Dubai. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un soldato francese durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Sul piano politico cresce la tensione internazionale: Donald Trump minaccia Teheran, mentre Washington autorizza temporaneamente la vendita del petrolio russo già in transito per evitare una crisi energetica globale. Intanto gli attacchi contro infrastrutture petrolifere e navi nel Golfo Persico continuano a moltiplicarsi, aumentando il rischio di un conflitto sempre più esteso nell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, gli Usa: “Teheran vicina alla resa. Khamenei ferito e spaventato”. Stretto di Hormuz: “Italia e Francia, nessun negoziato sottobanco “

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