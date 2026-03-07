Iran Pezeshkian a Trump | Resa incondizionata è sogno da portarvi nella tomba

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha commentato la richiesta di resa incondizionata avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendola un “sogno che dovrebbero portarsi nella tomba”. La dichiarazione è stata pubblicata dopo le tensioni tra i due paesi. Pezeshkian ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla posizione degli Stati Uniti in merito alla questione.

(LaPresse) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che la richiesta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di una resa incondizionata è un "sogno che dovrebbero portarsi nella tomba". Il leader ha rilasciato questa dichiarazione in un discorso preregistrato trasmesso dalla televisione di Stato.